Гройсман закрив дірку в законодавстві, яка дозволяла отримати землю без аукціону

Володимир Гройсман підписав закон «Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо проведення земельних торгів», проголосований Верховною Радою ще 18 лютого.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Одне з нововведень полягає в тому, що комунальні та державні підприємства тепер також мають отримувати землю від держави у власність чи оренду тільки на конкурентних умовах, тобто через земельний аукціон. Раніше комунальні та державні підприємства могли отримувати землю без конкурсу – і часто потім перездавали її в суборенду комерційним структурам.

Саме за такою схемою товариство з обмеженою відповідальністю «Бісквітний комплекс «Рошен» отримало землю для будівництва фабрики в Борисполі в обхід аукціону.

Нагадаємо, програма «Схеми», спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший», відслідковувала цю історію від самого задуму і перших кроків до реалізації.

Журналісти наголошували, що відповідно до Земельного кодексу, базовий принцип надання землі в оренду – це земельний аукціон. Тобто після звернення «Рошену» міськрада Борисполя мала б перевірити наявність вільних територій і організовувати земельний аукціон, у якому б мали взяти участь компанії, які також хочуть отримати землю в оренду. І тоді серед цих пропозицій обирали б найвигіднішу для міста.

Натомість після звернення структурного підрозділу «Рошен» – «Бісквітний комплекс «Рошен» – 6 липня 2015 року до Бориспільської міськради аукціон не проводився. 8 вересня 2015 року міська влада надала кілька ділянок в оренду комунальному підприємству «Виробниче управління комунального господарства», скориставшись нормою, що для надання ділянок комунальникам аукціон не потрібний. Потім «Бісквітний комплекс «Рошен» взяв землю в суборенду в «комунальників».

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Якби закон, що пропонує зміни до Земельного кодексу, ухвалили хоча б через п’ять місяців після отримання парламентом, «Бісквітний комплекс «Рошен» не отримав би землі у Борисполі за такою схемою і не мав би змоги скористатися шпариною у Земельному кодексі.

Натомість законопроект майже рік розглядали комітети Верховної Ради і доповнювали поправками. Потім після голосування спікер Ради Володимир Гройсман підписав його тільки через місяць. Тепер зміни чекають на підпис президента Петра Порошенка.