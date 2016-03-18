Кабмін готує реструктуризацію боргів компідприємств перед "Нафтогазом"

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (Мінрегіон) розробляє законопроект щодо реструктуризації боргів комунальних підприємств перед НАК "Нафтогаз України", повідомив у ході Години запитань до уряду у Верховній Раді віце-прем'єр-міністр - голова Мінрегіону Геннадій Зубко.

"Ми зараз готуємо законопроект, і я розраховую на підтримку народних депутатів з огляду на те, щоб в першу чергу реструктуризувати борги комунальних підприємств перед "Нафтогазом", щоб держава могла провести ті розрахунки, які є в борги держави перед комунальними підприємствами. І найголовніше - змінити ту систему, яка напрацьовувалася десятиліттями і яка не дозволяє сьогодні встановити нормальні правила поведінки на ринку навіть при прийнятті закону про ринок природного газу", - сказав Зубко.

Він зазначив, що документ також сприятиме встановленню правил поведінки на ринку газу.

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Як повідомляв УНІАН, заборгованість комунальних підприємств перед НАК "Нафтогаз України" станом на 18 березня складає 23,1 мільярда гривень.