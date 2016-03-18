Росіяни розпродають елітну закордонну нерухомість: пропонують знижку до 40%

Заможні росіяни, які довгий час скуповували дорогу нерухомість, тепер, у час економічної кризи, змушені позбуватися своїх вілл, особняків і котеджів. Причому мова йде про нерухомість не тільки в порівняно недорогих Чорногорії, Греції та Болгарії, а також Німеччини, Італії, Іспанії та Англії, повідомляє realty.vesti.ru.

Щоб продати куплене закордонне житло, багаті росіяни виставляють їх на продаж з великим дисконтом. На ринку вже з'явилися будинки, які розташовані на кращих курортах Італії, Греції, Іспанії і належать росіянам.

Читайте такожУ Росії визнали - анексія Криму більше, ніж помилкаВони продаються зі знижкою 15-20 відсотків. Але, за словами експертів ринку, навіть такі знижки не можуть залучити покупців. Так що на практиці угоди купівлі-продажу укладаються зараз зі знижками 35-40 відсотків. Це руйнівно для російських власників зарубіжного житла, але вони не бачать іншого виходу з ситуації і свідомо ідуть на збитки. Головне — це як можна швидше продати, поки рубль не впав по відношенню до долара і євро ще більше.

Але не тільки бажання продати занадто дорогої в обслуговуванні нерухомості рухає росіянами. Як стверджує експерт з купівлі та продажу закордонної нерухомості Олена Петрова, подібне явище взагалі спостерігається вперше. За словами фахівця, виручені від продажу житла фінансові кошти бізнесмени вкладають у нерухомість, яка здатна принести дохід.

"Якщо людина продала дорогий особняк, припустимо, в Англії чи Італії, то це не означає, що він покладе гроші "в панчоху". Навпаки, переважна більшість російських бізнесменів вкладають вивільнені фінанси в комерційну нерухомість в тій же країні. Наприклад, зараз дуже модно купувати місцеві магазини або студентські апартаменти та хостели", — говорить Олена Петрова.