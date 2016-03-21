Доступність житла в європейських столицях: лондонцеві потрібно 26 років, щоб накопичити перший внесок

Найдовше на квартиру у Європі доведеться збирати жителям Лондона. Їм необхідно 26 років, щоб зібрати кошти на початковий внесок у розмірі 10% за квартиру з однією спальнею (площа – близько 50 кв. м). Такі дані наводяться в дослідженні компанії JLL, повідомляють «Ведомости».

Експерти JLL розрахували реальну доступність квартири площею близько 50 кв. м у центрі європейських столиць, оцінивши, яку частину заробітної плати потрібно витрачати на її купівлю.

Дослідження JLL свідчить про збільшення розриву між доходами і вартістю житла в британській столиці: якщо номінальні зарплати жителів Лондона зросли з 2005 р. на 15% (до 1950 фунтів стерлінгів), то середня вартість житла зросла майже вдвічі, на 92%.

В результаті сьогодні житель Лондона повинен 26 років відкладати по 10% від зарплати в місяць для того, щоб накопичити на 10%-вий депозит від вартості квартири з однією спальнею в центральній частині міста.

Ще 10 років тому для жителя Лондона з середньою зарплатою цей період займав лише 15 років. Даний показник в Лондоні в середньому вдвічі перевищує аналогічний у більшості інших європейських столиць.

На другому місці за вартістю житла йде Париж - його мешканцю з середньою зарплатою в 1750 фунтів стерлінгів буде потрібно 22 роки, щоб накопичити на перший внесок. Для жителів Риму з середньою зарплатою 1200 фунтів стерлінгів цей термін становитиме 20 років.

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Всього експерти JLL проаналізували 15 міст, з яких жителям 10 європейських столиць необхідно як мінімум удвічі менше часу, ніж лондонцям і парижанам, щоб зібрати перший внесок на квартиру. Зокрема, для Праги цей термін становить 13 років, у Мадриді - 12 років, в Цюріху - 11 років , в Берліні та Дубліні - 10 років, у Копенгагені - 7 років.

Лондон також лідирує за показником частки витрат на оренду квартири від зарплати – близько 79% заробітку може йти на житло в місяць.