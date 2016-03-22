Приватні банки можуть залучити до держпрограми компенсації "теплих" кредитів

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження (Держенергоефективності) планує залучити приватні банки до державної програми компенсації частини тіла кредитів, отриманих населенням для реалізації заходів з підвищення енергоефективності житла.

Про це в ході прес-конференції заявив заступник директора департаменту технічного регулювання енергоефективності – начальник управління державної експертизи Держенергоефективності Роман Марецький.

"Ми зараз думаємо над тим, щоб розширити перелік банків-учасників держпрограми", - сказав він. При цьому Марецький додав, що відомство розробляє список критеріїв, яким має відповідати той чи інший банк для участі в державній програмі.

Також він зазначив, що для захисту інтересів позичальників Держенергоефективності вивчає можливість використання критеріїв, розроблених раніше НБУ. "Згідно з новими критеріями НБУ, всі банки, що працюють в Україні, діляться на 4 групи: банки з державною часткою, банки з іноземним капіталом, банки, частка активів яких більше 0,5% активів банківської системи (група I), і банки, частка активів яких менше 0,5% активів банківської системи (група II). Якщо НБУ вирішить, ми визначимо декілька з цих груп для того, щоб захистити позичальників від додаткових ризиків", - сказав Марецький.

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Як повідомляв УНІАН, на початку квітня 2015 року віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко повідомив, що уряд прийняв програму компенсації 20-40% вартості кредитів на заходи з підвищення енергоефективності. Бюджет програми склав 1,57 мільярда гривень.

Кабінет міністрів виділив Мінрегіону 495,72 мільйона гривень для фінансування заходів державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки.

Фінансування програми здійснюється три державних банки: "Ощадбанк", "Укрексімбанк" та "Укргазбанк".

12 серпня Кабінет міністрів прийняв постанову, згідно з якою розмір компенсації вартості тіла кредиту, взятого на придбання негазових котлів та утеплення житла для громадян, які отримують субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, збільшений до 70%. Тією ж постановою передбачено збільшення максимальної суми компенсації тіла кредиту на термомодернізацію та заходи по утепленню до 12 тисяч гривень та 14 тисяч гривень до 5 тисяч гривень та 10 тисяч гривень відповідно, в залежності від форми організації управління житлом (ОСББ чи ЖБК).

До державної програми енергозбереження приєдналися місцеві органи влади, які компенсують частину відсоткових ставок за кредитами на утеплення. Учасниками державної програми компенсації процентних ставок є 17 областей України.

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За даними Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження, на даному етапі банки – учасники держпрограми щодня оформляють понад 900 "теплих" кредитів на суму близько 16 мільйонів гривень. Разом з тим, за словами голови Держенергоефективності Сергія Савчука, його відомство розраховує, що в 2016 році банки - учасники урядової програми часткової компенсації тіла кредиту, залученого на заходи з термомодернізації та енергоефективності, нададуть близько 8 мільярдів гривень таких кредитів.