Сума призначених субсидій у січні-лютому зросла в 14 разів - Держстат

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, із загальної суми в міській місцевості субсидії призначено на суму 735,5 млн грн, у сільській – 671 млн грн..

За інформацією Держстату, субсидії на оплату ЖКП у січні-лютому поточного року було призначено 1,1 млн сімей, що становить 113,9% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями. При цьому в міській місцевості субсидії було призначено 673 тис. сімей, у сільській – близько 378,8 тис. сімей. Порівняно з січнем-лютим 2015 року кількість сімей, яким було призначено субсидії, зросла у 3,2 рази.

Читайте такожЯценюк: практично кожен третій українець отримує субсидії

Середній розмір призначеної субсидії на одну сім'ю у лютому 2016 року порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшився в 4,2 рази – до 1,4 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, жителям України у 2015 році були призначені субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму 2,4 млрд грн, що на 2 млрд грн, або в 6 разів більше, ніж у 2014 році.