Кабмін відкрив чиновникам доступ до Держземкадастру

Кабінет міністрів України в рамках процесу децентралізації державних повноважень у сфері земельних відносин відкрив широкому колу чиновників доступ до Державного земельного кадастру. Про це йдеться в урядовій постанові №205.

Як наголошується в пояснювальній записці до документа, відтепер органи державної влади, органи місцевого самоврядування матимуть можливість користуватися інформацією Державного земельного кадастру при прийнятті управлінських рішень.

«Рішення уряду визначає порядок надання доступу до відомостей Державного земельного кадастру, що включає картографічну основу, відомості про земельні ділянки, їх власників та користувачів. Крім того, визначено порядок, за яким надаються витяги із земкадастру, а також механізм отримання даних в електронному вигляді», - йдеться в пояснювальній записці до постанови.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2015 року Верховна Рада прийняла, а президент України Петро Порошенко підписав закон про розширення повноважень місцевих органів самоврядування, що дає змогу оптимізувати надання адміністративних послуг на місцях. Закон дав змогу місцевим органам влади отримати додаткові повноваження й оперувати даними держреєстрів, включаючи Держземкадастр.