Право на розміщення пожильців мають тільки 4% українських готелів - Мінекономрозвитку

Про це повідомив начальник управління туризму і курортів Міністерства економічного розвитку і торгівлі Іван Ліптуга на своїй сторінці в Facebook.

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«Відповідно до 19-ї статті чинного Закону України «Про туризм», забороняється надавати послуги з розміщення без наявності свідоцтва про встановлення відповідної категорії. Однак, незважаючи на це, з більш ніж 4,5 тис. готелів в Україні чинні свідоцтва є лише у 190», - йдеться в повідомленні.

Крім того, Ліптуга повідомив, що з метою наочного маркування сертифікованих готелів управління туризму і курортів розробило шаблони спеціальних настінних вуличних табличок і наклейок, на яких буде зафіксований факт отримання готелем офіційної зіркової категорії.

Як повідомляв УНІАН, 14 березня 2016 року відбулося перше засідання Комісії зі встановлення категорій готелям та іншим об'єктам, призначеним для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання). Порядок встановлення категорій готелям був затверджений ще в липні 2009 року відповідною постановою Кабінету міністрів. У грудні 2015 року Кабмін вніс зміни в цей документ і призначив Мінекономрозвитку уповноваженим органом щодо встановлення категорій готелів.

За останні два роки кількість іноземних туристів в Україні скоротилося в два рази - до 13 млн у 2015 році, що пов'язано з напруженою політичною ситуацією в країні і невпевненістю іноземців в безпеці перебування в Україні.

У вересні 2015 року при Мінекономрозвитку було створено управління туризму та курортів, яке очолив Іван Ліптуга, раніше радник з питань туризму.