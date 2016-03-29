Китайська Anbang хоче купити готельну мережу Starwood за $14 мільярдів

Консорціум на чолі з китайської страховою групою Anbang запропонував за $14 млрд викупити акції готельної мережі Starwood Hotels & Resorts, пише РБК з посиланням на видання China Daily.

Спочатку Anbang встановила суму викупу виходячи з $81 за акцію Starwood. Пізніше консорціум покращив свою пропозицію до $82,75 за акцію, що в сукупності становить близько $14 млрд.

Згідно з окремою угодою, раніше укладених компанією Starwood, акціонери Starwood отримають додатково $5,91 за одну акцію. З урахуванням цього нова пропозиція Anbang означає, що ціна однієї акції становитиме $88,66. Це значно вище пропозиції Marriott, яка готова заплатити $79,53 за акцію.

Компанія Starwood — одна з провідних у світі мережу готелів і власник брендів Westin і Sheraton. Вона володіє майже 1300 об'єктами приблизно в 100 країнах. Загальна чисельність її співробітників — близько 188 тис. осіб.

Anbang — одна з найбільших страхових груп в Китаї. За даними самої компанії, сукупні активи Anbang становлять 1,65 трлн юанів ($250 млрд).