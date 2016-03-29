Угод на ринку столичної нерухомості стало менше на третину - експерт

Загальна кількість укладених договорів з відчуження прав власності на вторинне житло в Києві за підсумками 2015 року скоротилася на 30% порівняно з 2014 роком і склало близько 250 тисяч угод.

Про це повідомив глава комітету статистики та аналітики Асоціації фахівців з нерухомості України (АФНУ) Едуард Бразас.

"У 2015 році кількість угод з відчуження нерухомості, за нашими підрахунками, становить приблизно 250 тисяч штук. Це стосується лише вторинного ринку", - сказав Експерт, зазначивши, що за підсумками 2014 року цей показник склав близько 800 тисяч договорів.

Як уточнив експерт, договір відчуження включає в себе операції купівлі-продажу, дарування та інші. "Реальна кількість угод купівлі-продажу на ринку "первинки" і "вторинки" становить близько 10-15 тисяч в рік. Близько 80-90% угод на ринку нерухомості столиці припадає на недороге житло. Для вторинного ринку ціна на нього становить 800-900 доларів за квадратний метр, а для "первинки" – 1,1-1,2 тисячі доларів за квадратний метр", - зазначив експерт.

При цьому, за словами президента АФНУ Сергія Злидня, основна маса покупців купують нерухомість на власні кошти. "Іпотека мінімальна. Розмір позики не перевищує 20 тисяч доларів. Середня ставка по іпотеці становить 20-25% річних у гривні. Такі відсотки – грабіж", - вважає президент АФНУ.

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Як повідомляв УНІАН, значна девальвація гривні поряд з ростом конкуренції з боку проектів первинного житла призвели до падіння попиту на вторинне житло в Києві за підсумками 2015 року практично в два рази. Проти продавців квартир зіграло відсутність доступного іпотечного кредитування, валютне ціноутворення і завищені ціни на вторинне житло. За даними консалтингової компанії City Development Solutions (CDS), у 2015 році більше 70% об'єктів вторинного ринку були реалізовані з дисконтом від 10-20%.