Землю в Байдарській долині Криму хочуть без конкурсу віддати під забудову другові Путіна
Компанія «Стройгазмонтаж», яка належить Аркадію Ротенбергу, є генпідрядником будівництва мосту через Керченську протоку.
Ставленик окупаційної влади – губернатор Севастополя Сергій Меняйло запропонував без оголошення конкурсу виділити землю під будівництво парку розваг в Байдарській долині міста компанії «Стройгазмонтаж» (СГМ), яка належить Аркадію Ротенбергу, пише «Коммерсантъ».
Відзначається, що підтримати і опрацювати ініціативу Меняйло попросив у листі віце-прем'єра РФ Ольга Голодець.
Сам Міняйло повідомив, що з усіх пропозицій, що надійшли у компанії СГМ «найперспективніший проект».
У «Стройгазмонтажі» відзначили, що говорити про участь компанії у будівництві парку розваг передчасно.
Читайте також"Королі держзамовлення - 2016": друзі і зять Путіна отримали з держбюджету РФ $17 мільярдів (відео)
В уряді Росії назвали лист «незмістовним», оскільки незрозумілі терміни реалізації проекту та джерела фінансування.
Нагадаємо, компанія «Стройгазмонтаж», яка належить Аркадію Ротенбергу, є генпідрядником з будівництва мосту через Керченську протоку.