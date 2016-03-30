Землю в Байдарській долині Криму хочуть без конкурсу віддати під забудову другові Путіна

Ставленик окупаційної влади – губернатор Севастополя Сергій Меняйло запропонував без оголошення конкурсу виділити землю під будівництво парку розваг в Байдарській долині міста компанії «Стройгазмонтаж» (СГМ), яка належить Аркадію Ротенбергу, пише «Коммерсантъ».

Відзначається, що підтримати і опрацювати ініціативу Меняйло попросив у листі віце-прем'єра РФ Ольга Голодець.

Сам Міняйло повідомив, що з усіх пропозицій, що надійшли у компанії СГМ «найперспективніший проект».

У «Стройгазмонтажі» відзначили, що говорити про участь компанії у будівництві парку розваг передчасно.

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В уряді Росії назвали лист «незмістовним», оскільки незрозумілі терміни реалізації проекту та джерела фінансування.

Нагадаємо, компанія «Стройгазмонтаж», яка належить Аркадію Ротенбергу, є генпідрядником з будівництва мосту через Керченську протоку.