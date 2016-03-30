Фонд гарантування виставив на продаж нерухомість банку Фірташа

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставив на продаж нерухомість, що перебуває у власності банку «Надра» в Тернополі, Чернігові та Павлограді, повідомляється на сайті фонду.

Зокрема, Фонд гарантування виставив на продаж у Тернополі нежитлову будівлю площею 1,188 тис. кв. м за початковою ціною 21,95 млн грн, нежитлову цегляну будівлю площею 190,5 кв. м за 3,06 млн грн, гаражі - 842,4 тис. грн, земельну ділянку за 1,651 млн грн. У Павлограді фонд має намір продати нежитлове приміщення площею 428,9 кв. м за 3,53 млн грн, у Чернігові - нежитлове приміщення загальною площею 58 кв. м за 1,130 млн грн.

Читайте такожФонд гарантування вирішив продати нерухомість банку "Надра" в Києві

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 4 червня 2015 року прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку «Надра» за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізосіб.

З 6 лютого 2015 року в банку працювала тимчасова адміністрація фонду на підставі рішення НБУ про визнання банку неплатоспроможним.

Банк «Надра» працює на ринку України з 1993 року і входив до групи найбільших за обсягом активів. Основним власником банку є структура Group DF Дмитра Фірташа, компанія Centragas Holding AG (89,9659% акцій банку, Австрія).

У 2014 році банк отримав 1,041 млрд грн збитку, в той час як 2013 рік банк закінчив із прибутком 2,374 млн грн.