Бізнес і нерухомість можна буде зареєструвати на "Укрпошті"

Міністерство юстиції України підписало меморандум про співпрацю з Українським державним підприємством поштового зв'язку (УДППЗ) "Укрпошта", в рамках якого відділення поштового зв'язку зможуть надавати своїм клієнтам послуги державної реєстрації бізнесу та майнових прав.

Про це повідомив заступник міністра юстиції з питань державної реєстрації Павло Мороз.

"Всі функції Міністерства юстиції з реєстрації переходять до нотаріусів, суб'єктів акредитації та місцевим органам влади. Завдяки цьому громадяни отримають можливість максимально прозоро та швидко проводити реєстрацію... Будемо всіляко сприяти, щоб якість послуг була на найвищому рівні", – повідомив Мороз в ході підписання меморандуму.

В ході співпраці між "Укрпоштою" та Мін'юстом було досягнуто домовленість про створення на базі мережі держпідприємства сервісу "Служба державної реєстрації", який, як припускають підписанти, сприятиме розвитку "Укрпошти".

Як зазначив присутній на заході виконуючий обов'язки гендиректора "Укрпошти" Ігор Ткачук, держпідприємство почне впровадження даного проекту з Київської міської та Київської обласної, Житомирської та Вінницької дирекцій. В подальшому проект розшириться на Дніпропетровську, Львівську та Рівненську дирекції "Укрпошти".

"Спочатку це буде пілотний проект, щоб ми навчилися і, найголовніше, змогли швидко реагувати на можливі зауваження або пропозиції щодо покращення роботи", - сказав Ткачук.

В подальшому на основі отриманого досвіду держпідприємство має намір розвивати послугу по всій Україні.

За даними Ткачука, реалізація проекту дозволить створити нові робочі місця, максимально децентралізувати надання послуг держреєстрації, скоротити витрати держбюджету на утримання мережі державних реєстраторів, а також дозволить держпідприємству підвищити зарплати та покращити умови праці його працівників.

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Як повідомляв УНІАН, прес-служба "Укрпошти" раніше повідомила, що держпідприємство проводить модернізацію своїх систем і зацікавлене у впровадженні нових технологічних рішень.

Тижнем раніше Всесвітній поштовий союз повідомив про намір допомогти "Укрпошті" у впровадженні електронних, інноваційних фінансових продуктів і послуг, а також у підвищенні якості роботи міжнародної служби підприємства.

"Укрпошта" входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України і є національним оператором поштового зв'язку в країні. Підприємство надає понад 50 видів послуг через 12 тисяч відділень по всій Україні. Штат компанії налічує близько 76 тисяч співробітників.

"Укрпошта" щорічно здійснює обробку та доставку споживачам понад 240 мільйонів поштових відправлень, 16 мільйонів посилок і відправлень з оголошеною цінністю, 15 мільйонів перекладів, а також доставляє більше 83 мільйонів пенсій.

У 2015 році УДППЗ "Укрпошта" отримала 53 мільйона гривень прибутку – найкращий результат протягом останніх 15 років. У 2014 році компанія отримала 4 мільйони гривень збитків.