Порошенко обмежив передачу землі в користування без аукціонів

Згідно з повідомленням на сайті Верховної Ради, закон №1012-VIII повернено до парламенту за підписом президента.

Закон виключає із Земельного кодексу України положення, які дозволяють передавати у користування земельні ділянки державної та комунальної власності без проведення земельних торгів. Йдеться про заборону передачі без аукціону землі в оренду державним і комунальним підприємствам, бюджетним установам, вищим навчальним закладам, а також господарським товариствам, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій перевищує 60%.

Також не буде передаватися в користування без аукціону земля для створення озеленених територій загального користування, для ведення фермерського чи особистого селянського господарства, садівництва, будівництва й обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), індивідуального дачного будівництва, будівництва індивідуальних гаражів. Вводиться заборона передачі в користування без проведення торгів землі для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції.

Як повідомляв УНІАН, за ухвалення законопроекту №2279 «Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо проведення земельних торгів» у другому читанні 18 лютого 2016 року проголосували 228 народних депутатів за необхідного мінімумі в 226 голосів.

Державне агентство з питань геодезії, картографії та кадастру України за 2015 рік збільшило продаж прав оренди на землі сільськогосподарського призначення державної власності на аукціонах в 3,8 рази – до 27,9 тис. га.