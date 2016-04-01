"Нафтогаз" закликає не зволікати із завершенням опалювального сезону

Найбільший в Україні державний енергохолдинг "Нафтогаз України" рекомендує органам місцевої влади прийняти рішення про завершення опалювального сезону якомога швидше, якщо це дозволяють поточні погодні умови в регіоні, йдеться в повідомленні компанії.

"В умовах, коли у більшості жителів багатоквартирних будинків старої забудови немає можливості індивідуально регулювати опалення в своїх квартирах, продовження опалювального сезону у теплі дні призведе до необгрунтованих витрат споживачів", - йдеться в повідомленні "Нафтогазу".

"Нафтогаз" також просить бюджетні організації та ОСББ розглянути можливість відключення від опалення з власної ініціативи.

"Такий крок дозволить не лише зберегти ресурс природного газу, але і помітно заощадити кошти власників житла та юридичних осіб. За інформацією ПАТ "Київенерго", до компанії надійшло вже близько 800 заявок на відключення", - відзначили в компанії.

У "Нафтогазі" нагадали, що згідно до чинного законодавства, підставою для припинення опалювального сезону може бути збереження середньої температури повітря вище +8 градусів протягом трьох діб.

"Нагадаємо, що минулого року опалювальний сезон у Києві було завершено 8 квітня", - додали в компанії.

Читайте також"Нафтогаз" шукає гроші для закупівлі газу на наступний опалювальний сезон

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів продовжив на місяць спеціальні зобов'язання найбільшого в Україні державного енергохолдингу "Нафтогаз України" з продажу населенню природного газу на пільгових умовах.

За словами заступника міністра енергетики Олександра Светелика, спецобязательства будуть діяти з 1 квітня по 1 травня 2016 року.

Як відомо, мінімальний тариф на газ для населення встановлюється в опалювальний сезон для споживачів, які використовують газ для опалення, а також для підприємств ТКЕ, які надають послуги з централізованого теплопостачання.