Державний "Ощадбанк" відновив видачу кредитів населенню для реалізації заходів з підвищення енергоефективності житла, повідомила прес-служба Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження (Держенергоефективності).

Як наголошується в повідомленні, "Ощадбанк" відновив видачу "теплих" кредитів згідно з угодою про взаємодію, укладеним між Держенергоефективності та "Ощадбанком" 31 березня 2016 року. На даний момент кредитування населення, в тому числі одержувачів субсидій, а також ОСББ, ЖБК, за державною програмою енергоефективності здійснюють вже два державних банки: "Ощадбанк" і "Укргазбанк".

"Запропонований нами механізм співфінансування заходів з енергоефективності в 2015 році довів свою затребуваність, тому програма була продовжена", - цитує главу Держенергоефективності Сергія Савчука прес-служба.

Читайте такожКабмін виділить майже 900 мільйонів гривень на "теплі" кредити

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня 2015 року віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко повідомив, що уряд прийняв програму компенсації 20-40% вартості кредитів на заходи з підвищення енергоефективності. Бюджет програми склав 1,57 мільярда гривень.

Кабінет міністрів 12 серпня 2015 року прийняв постанову, згідно з якою розмір компенсації вартості тіла кредиту, взятого на придбання негазових котлів та утеплення житла для громадян, які отримують субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, збільшений до 70%. Тією ж постановою передбачено збільшення максимальної суми компенсації тіла кредиту на термомодернізацію та заходи по утепленню до 12 тисяч гривень та 14 тисяч гривень до 5 тисяч гривень та 10 тисяч гривень відповідно, в залежності від форми організації управління житлом (ОСББ чи ЖБК).

Фінансування програми у минулому році здійснювали три державних банки: "Ощадбанк", "Укрексімбанк" і "Укргазбанк". До даної програми планується залучити і приватні банки.

Читайте такожПриватні банки можуть залучити до держпрограми компенсації "теплих" кредитів

Держенергоефективності з початку реалізації держпрограми станом на 14 березня перерахувало до уповноважених банків 427,3 мільйона гривень для компенсації частини суми кредитів, отриманих населенням для реалізації заходів з підвищення енергоефективності житла.

За словами голови Держенергоефективності Сергія Савчука, його відомство розраховує, що в 2016 році банки - учасники урядової програми часткової компенсації тіла кредиту, залученого на заходи з термомодернізації та енергоефективності, нададуть близько 8 мільярдів гривень таких кредитів.