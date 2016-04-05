Будівництво в Україні продовжує дорожчати

Ціни на будівельно-монтажні роботи (БМР) в Україні в січні-лютому 2016 року порівняно з аналогічним періодом 2015 року зросли на 16%, повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, підвищення цін на БМР за підсумками двох перших місяців року зафіксовано у всіх сферах будівництва.

За даними Держстату, найбільше зросли ціни на будівельно-монтажні роботи у сфері будівництва трубопроводів, комунікацій та ліній електропередач – на 25%, а також у сфері зведення житлових будинків – на 19%. Найменше збільшилася вартість будівництва комплексних промислових споруд – на 9,7%.

При цьому вартість будівельно-монтажних робіт у лютому поточного року порівняно з січнем збільшилася на 0,1%.

У Держстаті зазначили, що найбільше зростання цін у лютому зафіксовано в сфері будівництва трубопроводів, комунікацій та ліній електропередач – на 2%. При цьому в сфері будівництва житлових будинків ціни зросли на 0,2%. У сфері будівництва нежитлових будівель, комплексних промислових будівель та інших інженерних споруд ціни в лютому незначною мірою знизилися порівняно з січнем.

За інформацією Держстату, дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, ціни на будівельно-монтажні роботи в Україні в 2015 році зросли на 27,1% порівняно з 2014 роком. У січні 2016 року ціни на БМР зросли на 18,6% порівняно з січнем 2015 року. Водночас порівняно з груднем 2015 року вартість будівельно-монтажних робіт у січні знизилася на 0,7%.