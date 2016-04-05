У Британії виставили на продаж село за €25 мільйонів

У Великобританії в графстві Норт-Йоркшир продають село, яка складається з 43 будинків і великого особняка, за 20 мільйонів фунтів стерлінгів (25 млн євро).

Село West Heslerton, розташоване недалеко від міста Мальтон, і, крім особняка з 21 кімнатою і 43 будинків, включає в себе паб, автозаправну станцію і 856 гектарів землі, пише BBC.

West Heslerton належало одній родині протягом 150 років. Але після смерті Ів Донвей, яка була останньою представницею прізвища, село вирішили продати.

Разом зі всіма перерахованими вище об'єктами новому власникові також дістанеться місцева церква, початкова школа, майданчик разом з критим павільйоном і 45 гектарів лісу.