Кабмін спростив ліцензування будівництва об'єктів підвищеної небезпеки

Кабінет міністрів України спростив ліцензування господарської діяльності з будівництва об'єктів IV і V категорій складності (споруд для постійного перебування 30 і більше осіб і об'єктів підвищеної небезпеки), скоротивши кількість робіт, що підлягають додатковому ліцензуванню чи сертифікації.

Про це йдеться в урядовій постанові №256, опублікованій на веб-порталі уряду.

Зокрема, з переліку робіт, що підлягають додатковому ліцензуванню, виключено роботи з проектування та інжинірингу, оскільки на сьогодні виконавці таких робіт проходять обов'язкову атестацію і сертифікацію, а також роботи з будівництва додаткових об'єктів I-III категорій складності.

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«У новому переліку робіт виключено дублювання функцій і спрощено роботу проектантів і будівельників, які ведуть будівництво нескладних об'єктів або надають консультаційні послуги, - йдеться в пояснювальній записці до документа. - Це сприятиме створенню максимально простих і зрозумілих умов господарської діяльності на будівельному ринку».

Як зазначається, постанову прийнято в рамках виконання закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», який набрав чинності у червні 2015 року.