ЄБРР запустив в Україні програму утеплення житла на 75 мільйонів євро

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) спільно з ЄС та Шведським агентством міжнародного співробітництва з розвитку (Sida) запустив спеціальну програму енергозбереження IQ-energy із загальним обсягом фінансування 75 мільйонів євро, яка допоможе українцям підвищити енергоефективність їх будинків із збереженням рівня комфорту при зниженні споживання енергоресурсів, повідомив директор ЄБРР в Україні Шевкі Аджунер.

"Цей проект спирається на зусилля українського уряду, щоб покращити життя своїх громадян, він спрямований на покращення життя людей та економію грошей. Ми говоримо про житловому секторі, який зможе скористатися цією програмою", - повідомив Аджунер в ході презентації нової програми.

Він також повідомив, що в рамках цієї програми Фонд Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та екології (E5P), найбільшим донором якого є Європейський Союз, виділить грантове фінансування в обсязі 15 мільйонів євро.

Залежно від типу інвестицій ці кошти будуть використані для покриття до 20% суми кредиту для позичальників-фізосіб і до 35% суми кредиту для ОСББ.

Крім цього, для реалізації програми передбачається отримання технічної допомоги, що фінансується з коштів E5P і Шведського агентства міжнародного співробітництва з розвитку (Sida) в обсязі 4,5 мільйона євро для розробки концептуальних пропозицій з енергоекономії і впровадження цього проекту.

За його словами, програма IQ-energy буде реалізовуватися через банки-партнери "УкрСиббанк", "ОТП Банк" та "Мегабанк".

За інформацією прес-служби банку, окремі домогосподарства та ОСББ також зможуть підібрати на сайті програми www.iqenergy.org.ua найкращі доступні технології з урахуванням індивідуальних потреб, а фізичні особи також зможуть подавати через цей веб-сайт заявки на отримання грантових коштів.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого поточного року Європейський банк реконструкції і розвитку повідомив про розробку програми енергозбереження IQ energy.

ЄБРР є найбільшим міжнародним фінансовим інвестором в Україні. Станом на середину березня 2016 року Банк взяв на себе зобов'язання щодо надання понад 11 мільярдів євро в рамках 363 проектів в країні.