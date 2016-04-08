Bloomberg: житло в Ізраїлі дорожчає через дешеву іпотеку

За даними Міністерства фінансів Ізраїлю, для задоволення попиту на ринку нерухомості країни на сьогоднішній день не вистачає понад 100 000 пропозицій. Саме тому представники Банку Ізраїлю вважають, що нова житлова програма, покликана зробити житло доступнішим, може спричинити зворотній ефект, повідомляє Prian.ru з посиланням на Bloomberg.

Протягом останніх десяти років ціни на нерухомість в Ізраїлі зросли більш ніж вдвічі завдяки низькими ставками по іпотечним кредитам та попиту, що значно перевищує пропозицію на ринку. Щоб допомогти покупцям першої нерухомості, уряд запустив програму, в рамках якої забудовники отримують землю, що перебуває у державній власності в різних регіонах країни, за низькими цінами. В обмін вони мають продавати побудоване житло за цінами нижчими за ринкові.

Задумка непогана, але можливість придбати житло за нижчими цінами залучила на ринок покупців, які раніше навіть не замислювалися про придбання першого будинку або квартири. Крім того, нестача землі під звичайне будівництво поза рамками житлової програми може зробити інші об'єкти ще більш дорогими. Сьогодні середня вартість квартири з трьома спальнями в країні становить 360 тисяч доларів, а в Тель-Авіві - 740 тисяч доларів.

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Більш того, будівництво житла зі знижкою" проводиться далеко за межами головних "гарячих точок" Ізраїлю – Тель-Авіва і Єрусалиму. Виходить, що реально програма не збільшує доступність нерухомості, а просто змінює систему виділення державою ділянок землі під будівництво.