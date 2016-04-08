Російські реалії: більшість позичальників не можуть погашати навіть розстрочені кредити

У Росії іпотечні позичальники виходять на прострочення: основна причина - погіршення фінансового стану позичальників, багато з яких вже не в змозі вчасно вносити платежі навіть за реструктуризованими кредитами, пише "Комерсант".

Згідно з даними ЦБ РФ, в лютому прострочення по іпотеці зросло в усіх категоріях заборгованості.

"У першу чергу на поведінку позичальників впливає погіршення економічної ситуації", - зазначає директор дирекції іпотечного кредитування "Транскапиталбанка" Вадим Пахаленко. "Багато позичальників намагалися платити по іпотеці протягом 2015 року, незважаючи на зниження платоспроможності та інші труднощі. Однак на тлі падіння доходів і зниження цін на нерухомість, в результаті чого у багатьох вартість кредиту стала перевищувати вартість житла, люди втрачають мотивацію платити по іпотеці", - зазначає перший заступник глави правління Банку житлового фінансування Ігор Жигунов.

Читайте такожРосіяни все більше воліють не витрачати заощадження - тільки за крайньої необхідностіБанкіри очікують, що в найближчі два-три місяці зростання прострочення може продовжитися, відновлення варто чекати не раніше другої половини 2016 року.

"Інфляція все ще висока, і реальні доходи населення продовжують скорочуватися. Скорочення доходів, у свою чергу, знижує можливість накопичити навіть на перший внесок на іпотеку, що призведе до скорочення видач, - пояснює головний економіст ПФ "Капітал" Євген Надоршин. - Скорочення видач на тлі погіршення фінансового стану людей, які вже взяли іпотеку, швидше за все, буде впливати на погіршення якості портфеля протягом всього 2016 року".

У Банку Росії ніяк не прокоментували зростання прострочки по іпотеці.