Забудовників Київської області з початку року оштрафували на 6,6 мільйона гривень

Департамент Державної архітектурно-будівельної інспекції (Держархбудінспекція) у Київській області у січні-березні 2016 року провів 188 перевірок об'єктів будівництва щодо дотримання містобудівного законодавства, за результатами яких було наложено134 штрафи на загальну суму 6,6 млн грн, повідомила прес-служба відомства.

У Держархбудінспекції також зазначили, що за результатами перевірок було видано 168 приписів і зупинені будроботи на 13 об'єктах. Найбільші штрафи накладені за самовільні будівельні роботи та внесення недостовірних даних у документи декларативного характеру.

Як повідомляв УНІАН, Держархбудінспекція за перші 10 місяців 2015 року провела понад 15 тис. перевірок дотримання забудовниками містобудівного законодавства, за результатами яких виявила порушення на 4,6 тис. об'єктів, що склало майже 31% від перевірених будівництв. За результатами перевірок відомство оштрафувало недобросовісних забудовників на суму 69,6 млн грн.

У 2014 році Держархбудінспекція провела понад 31,3 тис. перевірок, за результатами яких стягнула штрафів на суму 137,1 млн грн.

Державна архітектурно-будівельна інспекція була створена за указом президента України в 2011 році. Здійснює державний контроль за дотриманням будівельних норм і стандартів будівництва та експлуатації житлових будинків, виконанням ліцензійних умов суб'єктами господарювання, що здійснюють роботи зі створення об'єктів архітектури, контролює виконання розпоряджень про усунення порушень законодавства у сферах містобудівної документації та будівельних норм, а також стандартів і правил у сфері житлово-комунального господарства.