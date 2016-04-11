У березні до співфінансування "теплих" кредитів приєдналися ще 7 областей

У березні 2016 року до співфінансування програми часткової компенсації населенню «теплих» кредитів приєдналися ще 7 областей, повідомила прес-служба Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження (Держенергоефективності).

Як наголошується в повідомленні, місцеві органи влади розробляють власні програми з відшкодування населенню частини тіла кредиту або відсотків на реалізацію енергоефективних заходів.

Зокрема, у березні цього року такі програми прийняті в Закарпатській, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській, Херсонській, Черкаській і Чернівецькій областях. У квітні заплановано розгляд проектів таких програм в Харківській, Хмельницькій, Тернопільській та Полтавській областях.

Держенергоефективності повідомило, що на сьогоднішній день існує вже 146 програм, якими передбачається відшкодування частини «теплих» кредитів з місцевого бюджету, крім державного бюджету.

«Залучення місцевих і регіональних бюджетів на співфінансування «теплих» кредитів дає можливість населенню скористатися одразу кількома механізмами підтримки: і державним, і місцевим, що значно здешевлює ці кредити», - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 5 квітня Держенергоефективності та Київська обласна державна адміністрація підписали меморандум про продовження співпраці у сфері часткової компенсації населенню «теплих» кредитів, взятих на підвищення енергоефективності житла.

На початку квітня 2015 року уряд прийняв програму компенсації 20-40% вартості кредитів на заходи з підвищення енергоефективності. Бюджет програми становив 1,57 млрд грн. У лютому поточного року Кабінет міністрів продовжив дію програми на 2016 рік.

Механізм фінансування «теплих» кредитів передбачає відшкодування 20% суми кредиту (але не більш ніж 12 тис. грн) для громадян при заміні газових котлів, 30% суми кредиту (але не більше 14 тис. грн) на енергоефективне обладнання і матеріали для фізичних осіб, 40% тіла кредиту (але не більше 14 тис. грн у розрахунку на одну квартиру) на енергоефективне обладнання і матеріали для ОСББ та житлово-будівельних кооперативів. У той же час, громадянам, які отримують субсидію, компенсується 70% суми кредиту.

З початку старту в 2015 році даної державної програми близько 100 тис. сімей отримали понад 1,3 млрд грн кредитів для підвищення енергоефективності житла.

У лютому поточного року Кабінет міністрів продовжив дію програми на 2016 рік, передбачивши на ці цілі 900 млн грн. У той же час, Держенергоефективності розраховує освоїти виділені кошти до серпня поточного року, після чого звернутися до Міністерства фінансів та Верховної Ради з пропозицією виділити додаткові кошти.