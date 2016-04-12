Банки за рік видали українцям 1,4 мільярда гривень "теплих" кредитів

Банки видали 1 млрд 348 млн грн кредитів на заміну газових котлів та придбання енергоефективних матеріалів за рік дії державної програми часткової компенсації, повідомила прес-служба Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження (Держенергоефективності).

Як зазначається в повідомленні, за минулий тиждень банки видали 1825 «теплих» кредитів на рекордну в 2016 році суму 33,8 млн грн. Це рекордна кількість у цьому році. Найактивнішою категорією учасників програми є одержувачі субсидії, яким за зазначений період було видано 1340 кредитів на суму 18,8 млн грн. Дана категорія одержувачів може претендувати на компенсацію за рахунок держбюджету до 70% тіла кредиту для проведення енергоефективних заходів. Ще 3 кредити минулого тижня отримали ОСББ на суму 183 тис. грн.

У Держенергоефективності зазначили, що найбільшою популярністю продовжують користуватися енергоефективні матеріали. На їх купівлю минулого тижня було видано 1746 кредитів на суму 30,4 млн грн. Ще 76 кредитів на суму 3,1 млн грн було видано на заміну газових котлів на ті, що використовують інші види палива.

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня 2015 року уряд прийняв програму компенсації 20-40% вартості кредитів на заходи з підвищення енергоефективності. Бюджет програми становить 1,57 млрд грн. У лютому поточного року Кабінет міністрів продовжив дію програми на 2016 рік, передбачивши на зазначені цілі 900 млн грн.

Механізм фінансування «теплих» кредитів передбачає відшкодування 20% суми кредиту (але не більш ніж 12 тис. грн) для громадян при заміні газових котлів, 30% суми кредиту (але не більш як 14 тис. грн) на енергоефективне обладнання і матеріали для фізичних осіб, 40% тіла кредиту (але не більш як 14 тис. грн у розрахунку на одну квартиру) на енергоефективне обладнання і матеріали для ОСББ та житлово-будівельних кооперативів. У той же час, громадянам, які отримують субсидію, компенсується 70% суми кредиту.

Місцеві органи влади також підключаються до цієї програми і розробляють власні програми з відшкодування населенню частини тіла кредиту або відсотків на реалізацію енергоефективних заходів. Це дає змогу населенню брати участь відразу в декількох програмах енергоефективності. Так у березні цього року такі програми прийнято в Закарпатській, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській, Херсонській, Черкаській і Чернівецькій областях. У квітні до програми підключилася Київська область, також цього місяця заплановано розгляд проектів таких програм у Харківській, Хмельницькій, Тернопільській та Полтавській областях.