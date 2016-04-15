Нерухомість у Польщі найчастіше купують німці та українці – Gazeta Wyborcza

За 2015 рік іноземці купили 3,7 тисяч будинків у великих містах Польщі. При цьому більшість цих квартир і будинків придбали покупці з України та Німеччини.

Про це пише Gazeta Wyborcza з посиланням на дані Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі, якому польські нотаріуси зобов'язані повідомляти про іноземних покупців під час оформлення документів.

В цілому, кількість проданих польських квартир громадянам інших країн за минулий рік зросла на 17%. Українці ж придбали 627 квартир загальною площею 35,4 тисяч квадратних метрів. Видання зазначає, що з кожним роком все більше громадян України проявляють інтерес до польської нерухомості. В 2004 році, коли Польща вступила в ЄС, українці купили 3,4 тисячі метрів квадратних метрів житлової площі. Таким чином, за останні 10 років цей показник зріс у десять разів.

При цьому видання зазначає, що дані про реєстрацію свідчать, що українці в середньому купують житло площею 58 квадратних метрів. Це свідчить про те, що покупці – не українські бізнесмени і олігархи, які розглядають нерухомість Польщі в якості безпечної інвестиції. Крім того, більшість проданих квартир припадає на Варшаву, Краків і Вроцлав – міста, де легше знайти роботу, передає ZN.UA.

Однак найбільше проданої нерухомості в Польщі припадає на громадян Німеччини. За 2015 рік вони купили понад 36 тисяч квадратних метрів площі.

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Раніше польські ЗМІ писали, що українці почали частіше шукати роботу в Польщі і розглядати її як країну, куди можна переїхати жити назавжди.