Журналісти підрахували, скільки заробляють чиновники на оренді держприміщень

У владних адміністративних будівлях квадратні метри здаються в оренду за великі гроші, а до державного бюджету надходять копійки, повідомляє ТСН.uа.

"Найбільш "елітна" ріелторська контора в Україні знаходиться за кордонами охорони на Банковій – там проводять аукціони для орендарів. Вперше в історії країни чиновники були змушені проводити перед журналістами такий аукціон", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що аукціоном керував начальник Управління адміністративними будівлями апарату ВР Віктор Лисенко. За клаптик приміщення площею 3,6 квадратних метра в новому будівлі Комітетів Верховної ради на вул. Садова 3а призначили стартову ціну в 3 171,74 гривні орендної плати на місяць. Серед претендентів на невеликий куточок – підприємці, які бажають продавати депутатам вироби шкіргалантереї ручної роботи, а також бізнесвумен, яка планує там торгувати авіа- та залізничними квитками. Кажуть, такої площі достатньо, щоб розмістити касу з касиром.

"На очах журналістів підприємці підняли ціну парламентської землі більше, ніж у 10 разів. Виграла пропозиція в 16,5 тисячі гривень в місяць. Це захмарна вартість навіть для центру столиці, втім бізнесмени готові платити", - підкреслює видання.

"Це приміщення Верховної Ради, тому я вважаю, що це не лише перспективно, але і престижно для компанії власне обслуговувати таку урядову організацію, найбільшу в Україні", - каже підприємець Олена Корчинська, яка буде продавати квитки на орендованій площі.

Тому агентство нерухомості "Парламент" мало б давно розбагатіти на державній нерухомості. Проте раніше ці три метри, за офіційними паперами, здавали в оренду за 1 200 гривень. Крім самої Ради, є ще з десяток будівель, майже всі в самому серці Києва, на найдорожчих вулицях Банковій, Грушевського, Шовковичної та Садової. Скільки було зароблено на такий оренду, Лисенко не пам'ятає.

На утримання цього господарства в бюджеті закладено близько 40 мільйонів гривень. При тому, що Рада може і без цих витрат самостійно заробляти мільйони. Втім насправді грошей надходить значно менше, нарікає народний депутат. Причина до болю знайома – корупція.

"Дуже багато випадків, коли на папері це приміщення вільний, а за фактом воно кимось зайнято", - каже секретар регламентного комітету Дмитро Лубинець.

Журналісти спробували самі орендувати щось в парламенті. За легендою, підбирали офіс для народного депутата. Службовець, який веде справи з нерухомістю Державного будівельного комбінату Верховної ради, пропонує приміщення в 90 квадратних метрів.

За законом, про наміри здати в оренду держмайно чиновники повинні оповіщати на сайті ВР і давати оголошення в газету. Втім для "своїх" іноді можна й "притримати" - обійтися без зайвої публічності.

"Я можу вам показати 90 метрів, але тут ціна буде десь у межах, я не знаю, скільки зараз на сьогоднішній день, в межах 450 гривень за метр, може 500", - говорить службовець.

За 45 тисяч гривень на місяць пропонують двокімнатне помешкання зі свіжим ремонтом і навіть власною ванною. Всі ці гроші, а це понад півмільйона на рік, перераховуються на рахунок Апарату ВР. І це лише з одного приміщення. Але скільки фактично було зароблено на оренду – ніхто сказати не може.

"Якщо вам потрібна чітка інформація, скільки там в попередніх роках було зароблено апаратом Верховної Ради окремо, та отримано коштів не від держави, а від цих договорів оренди, я вам підготую ці цифри", - обіцяє Лубинець.

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Проте, на жаль, обіцяних цифр ані чиновник, ані секретар комітету чомусь так і не назвали. Більше того, за кілька тижнів переговорів журналісти так і не отримали від Апарату ВР чітких відповідей на питання про кількість і вартість майна в оренду. Що не дивує. Ріелторський бізнес чиновників з Ради процвітав десятиліттями і сьогодні також приносить мільйони, так що в тіні йому краще.