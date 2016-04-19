В Україні зростає попит на "теплі кредити": люди переконалися в ефективності утеплення будинків

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження (Держенергоефективності), зазначає зростання попиту на кредити на енергоефективні заходи з моменту відновлення в поточному році програми часткової компенсації за рахунок бюджетних коштів, повідомила прес-служба Держенергоефективності з посиланням на главу відомства Сергія Савчука.

"Люди переконалися, що утеплення будинків - це реальна можливість зменшити витрати на оплату комунальних послуг", - цитує Савчука прес-служба.

У повідомленні вказується, що з 11 по 18 квітня банки видали 3246 "теплих" кредитів на суму 52,7 мільйона гривень. З них 98 кредитів на суму 1,8 мільйона гривень було видано на заміну газових котлів, 3146 кредитів на суму 50,7 мільйона гривень - на енергоефективні матеріали, і 2 кредиту було видано об'єднанням власників багатоквартирних будинків (ОСББ) на загальну суму 150 тисяч гривень.

Також наголошується, що найбільше кредитів на енергоефективні заходи було видано домогосподарствам, які отримують субсидії, які можуть розраховувати на компенсацію з бюджету до 70% тіла кредиту. За минулий тиждень для цієї категорії населення банки видали 2028 кредитів на суму 32,7 мільйона гривень.

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Як повідомляв УНІАН, з 4 по 11 квітня банки видали 1 825 "теплих" кредитів на суму 33,8 мільйона гривень.

На початку квітня 2015 року уряд прийняв програму компенсації 20-40% вартості кредитів на заходи з підвищення енергоефективності. Бюджет програми склав 1,57 мільярда гривень. У лютому поточного року Кабінет міністрів продовжив дію програми на 2016 рік, передбачивши на дані цілі 900 мільйонів гривень.

Механізм фінансування "теплих" кредитів передбачає відшкодування 20% суми кредиту (але не більше 12 тисяч гривень) для громадян при заміні газових котлів, 30% суми кредиту (але не більше 14 тисяч гривень) на енергоефективне обладнання і матеріали для фізичних осіб, 40% тіла кредиту (але не більше 14 тисяч гривень у розрахунку на одну квартиру) на енергоефективне обладнання і матеріали для ОСББ та житлово-будівельних кооперативів. У той же час, отримують субсидію громадянам компенсується 70% суми кредиту.

Місцеві органи влади також підключаються до цієї програми і розробляють власні програми з відшкодування населенню частини тіла кредиту або відсотків на реалізацію енергоефективних заходів. Це дозволяє населенню брати участь відразу в декількох програмах енергоефективності. Так у березні цього року такі програми прийняті в Закарпатській, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській, Херсонській, Черкаській і Чернівецькій областях. У квітні до програми підключилася Київська область, також цього місяця заплановано розгляд проектів таких програм в Харківській, Хмельницькій, Тернопільській та Полтавській областях.