Депутати дозволили приватизувати житло в гуртожитках

Верховна Рада України ухвалила Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо уточнення сфери застосування та удосконалення окремих положень передачі гуртожитків у власність територіальних громад і забезпечення реалізації житлових прав законними мешканцями гуртожитків) (№1076).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 252 народних депутатів із 320, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом у Житловому кодексі Української РСР визначається, що жила площа в гуртожитку надається одиноким громадянам і сім’ям, які мають право проживати у гуртожитках, за рішенням адміністрації підприємства, установи, організації або органу місцевого самоврядування, яким належить гуртожиток.

Порядок користування жилою площею в гуртожитках визначається договором, що укладається перед вселенням на надану жилу площу в гуртожитку на підставі спеціального ордера відповідно до Примірного положення про користування гуртожитками. Це положення затверджується Кабінетом міністрів України.

У Законі України "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", зокрема, визначається, що громадяни та члени їхніх сімей, на яких поширюється дія цього Закону, мають право на приватизацію жилих приміщень у гуртожитках, що перебувають у власності територіальних громад і можуть бути приватизовані відповідно до цього Закону за рішенням місцевої ради.

Вони набувають право на приватизацію жилих приміщень у таких гуртожитках після їх передачі у власність відповідної територіальної громади згідно з цим законом та Загальнодержавною цільовою програмою передачі гуртожитків у комунальну власність.

Крім того, визначається, що гуртожитки державної форми власності передаються у власність територіальних громад відповідно до цього Закону на безкомпенсаційній основі.

Гуртожитки, включені до статутних капіталів товариств, передаються у власність територіальних громад відповідно до цього Закону в один із способів. Зокрема, на безкомпенсаційній основі всі гуртожитки передаються: за згодою власника гуртожитку – за його рішенням; без згоди власника гуртожитку - за рішенням суду.

На частково-компенсаційній основі всі гуртожитки передаються: на договірних засадах з виплатою компенсації у розмірі, визначеному відповідно до частини четвертої цієї статті, – за рішенням власника гуртожитку та рішенням відповідної місцевої ради; відповідно до Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом, у розмірі, меншому за розмір, визначений відповідно до частини четвертої цієї статті, – за рішенням суду за позовом місцевої ради.

Також можлива передача на компенсаційній основі, за умови попередньої повної компенсації в розмірі, визначеному відповідно до частини четвертої цієї статті: за згодою місцевої ради - за рішенням відповідної місцевої ради за поданням власника гуртожитку; без згоди місцевої ради - за рішенням суду за позовом власника гуртожитку.

Компенсація власнику гуртожитку здійснюється у грошовій формі в національній грошовій одиниці України (гривні).

Водночас, з метою захисту житлових прав мешканців гуртожитків, недопущення їх незаконного виселення, недопущення відчуження гуртожитків, що будувалися за радянських часів за загальнодержавні кошти, запроваджується мораторій на виселення з гуртожитків законних мешканців та відчуження гуртожитків, протягом строку реалізації Загальнодержавної цільової програми передачі гуртожитків у власність територіальних громад, але не менше 11 років з дня опублікування цього Закону.

Цей мораторій діє на відчуження у будь-який спосіб зазначених гуртожитків як об’єктів нерухомого майна, житлових комплексів та/або їх частин та їх окремих будівель, споруд, жилих та нежилих приміщень та іншого майна, а також відповідних земельних ділянок та їх прибудинкових територій на користь фізичних чи юридичних осіб приватного права до 1 січня 2020 року.

Також законом вносяться зміни до Цивільного кодексу України, Законів "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності", "Про заставу", "Про судовий збір".

Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Прикінцевими та перехідними положеннями передбачається, що Кабмін протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим законом має, зокрема, затвердити нову редакцію Примірного положення про користування гуртожитками відповідно до нової редакції статті 131 Житлового кодексу Української РСР.

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Крім того, встановлюється, що затверджена Законом України "Загальнодержавна цільова програма передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2012-2015 роки" буде чинною до завершення здійснення передбачених нею заходів або затвердження нової програми на 2016-2019 роки, але не менше 11 років з дня опублікування Закону України "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків".