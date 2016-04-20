Реєстрацію бізнесу і прав на нерухомість передали від Мін'юсту місцевим органам влади

Кабінет міністрів України передав функції реєстрації прав на нерухоме майно від Міністерства юстиції місцевим органам влади.

Відповідне рішення було прийнято на першому засіданні нового складу уряду в середу.

“Міністерство юстиції продовжує передачу функцій реєстрації бізнесу і прав на нерухоме майно місцевим органам влади. У зв'язку з цим вношу проект постанови уряду про припинення надання адмінпослуг з реєстрації майнових прав та реєстрації юридичних осіб органами міністерства юстиції у зв'язку з тим, що місцеві органи влади взяли ці функції на себе", - сказав міністр юстиції Павло Петренко.

Після внесення до порядку денного постанову було прийнято без заперечень.

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Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко 11 грудня минулого року підписав закони про децентралізацію повноважень з державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а також прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Документами передбачено передачу органам місцевого самоврядування, місцевим держадміністраціям, нотаріусам та акредитованим суб'єктам повноважень з надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.