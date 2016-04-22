Британія хоче змусити офшори розкривати імена справжніх власників нерухомості

Влада Великобританії незабаром може змусити офшорні компанії, які купують нерухомість в країні, повідомляти імена справжніх власників. Зараз вони можуть придбати будь-який об'єкт на необмежену суму, не декларуючи, хто стоїть за угодою, пише The Guardian.

Нагадаємо, Великобританія заявила ще в 2015 році про початок боротьби з купівлею нерухомості на "брудні гроші". З червня 2015 року всі британські компанії вже зобов'язані повідомляти дані про справжніх власників придбаної ними власності. Так що нові заходи зрівняють у правах іноземних та місцевих покупців.

Читайте такожДоступність житла в європейських столицях: лондонцеві потрібно 26 років, щоб накопичити перший внесок

Розмови про нововведення не випадково з'явилися саме після публікації так званих "панамських документів". В офшорному скандал опинився сам Девід Кемерон. Перебуваючи під політичним тиском після оприлюднення сенсаційних паперів, прем'єр-міністр Великобританії вирішив скликати спеціальний антикорупційний саміт у травні 2016 року. Очікується, що на ньому будуть остаточно затверджені нові заходи боротьби з відмиванням коштів, передає Prian.ru.

Серед розроблюваних нових правил - вимога до підозрюваних у відмиванні грошей декларувати свій прибуток, наділення особливими адміністративними повноваженнями банків та юридичних організацій при підозрі на порушення закону, можливість заблокувати кошти на "брудних" рахунках.