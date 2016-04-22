Британія хоче змусити офшори розкривати імена справжніх власників нерухомості

13:02, 22 квітня 2016
Нерухомість
150

Такі заходи можуть бути введені для боротьби з відмиванням грошей і ухиленням від податків.

REUTERS

Влада Великобританії незабаром може змусити офшорні компанії, які купують нерухомість в країні, повідомляти імена справжніх власників. Зараз вони можуть придбати будь-який об'єкт на необмежену суму, не декларуючи, хто стоїть за угодою, пише The Guardian.

Нагадаємо, Великобританія заявила ще в 2015 році про початок боротьби з купівлею нерухомості на "брудні гроші". З червня 2015 року всі британські компанії вже зобов'язані повідомляти дані про справжніх власників придбаної ними власності. Так що нові заходи зрівняють у правах іноземних та місцевих покупців.

Читайте такожДоступність житла в європейських столицях: лондонцеві потрібно 26 років, щоб накопичити перший внесок

Розмови про нововведення не випадково з'явилися саме після публікації так званих "панамських документів". В офшорному скандал опинився сам Девід Кемерон. Перебуваючи під політичним тиском після оприлюднення сенсаційних паперів, прем'єр-міністр Великобританії вирішив скликати спеціальний антикорупційний саміт у травні 2016 року. Очікується, що на ньому будуть остаточно затверджені нові заходи боротьби з відмиванням коштів, передає Prian.ru.

Серед розроблюваних нових правил - вимога до підозрюваних у відмиванні грошей декларувати свій прибуток, наділення особливими адміністративними повноваженнями банків та юридичних організацій при підозрі на порушення закону, можливість заблокувати кошти на "брудних" рахунках.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter