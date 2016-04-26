Будівельні підприємства України збільшили обсяги робіт

Будівельні підприємства України в січні-березні 2016 року збільшили обсяги робіт порівняно з аналогічним періодом минулого року на 1,9% – до 10 млрд грн, повідомила Державна служба статистики України.

Зокрема, за даними Держстату, обсяги робіт із будівництва будівель за звітний період скоротилися на 0,4% – до 5,4 млрд грн. Роботи з будівництва житлових будинків зменшилися на 3,4%, до 3,1 млрд грн, в той час як обсяги робіт з будівництва нежитлових будівель збільшилися на 4,1%, до 2,3 млрд грн. Роботи з будівництва інженерних споруд збільшилися на 4,9% – до 4,5 млрд грн.

Дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Згідно з повідомленням, будівельні підприємства Києва за звітний період знизили обсяги робіт на 11% – до 1,4 млрд грн, виконавши 24% від загального обсягу робіт в країні.

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Як повідомляв УНІАН, будівельні підприємства України в 2015 році скоротили обсяги робіт порівняно з аналогічним періодом минулого року на 14,9% – до 55,9 млрд грн.

У 2014 році українські будівельні підприємства знизили обсяги робіт порівняно з 2013 роком на 21,7% – до 50,2 млрд грн.