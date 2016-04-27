Слідом за газом в Україні подорожчає опалення

Після прийняття Кабінетом міністрів України рішення про підвищення цін на газ для населення з 1 травня до ринкового рівня вартість теплової енергії для населення збільшується на 60% – до 1041 грн/Гкал з 652 грн/Гкал.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економічного розвитку і торгівлі, яке роз'яснює деталі ухваленого урядом рішення.

Згідно з повідомленням, таке підвищення вартості теплової енергії пов'язане з тим, що раніше підприємства теплокомуненерго купували газ за ціною 3 004 грн за тис. куб. м, а після зростання вартості газу до ринкового рівня ТКЕ купуватимуть паливо за 6 810 грн за тис. куб. м.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Кабінет міністрів України, як і планував, встановив єдину ціну на газ для населення на рівні 6879 грн за тисячу кубометрів. Представляючи це рішення, перший віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів і міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик наголосили, що встановлення такої ціни поставить крапку у спекуляціях на газовому ринку країни.

У свою чергу, очільник уряду Володимир Гройсман наголосив, що дане рішення є непростим і викличе широкі дискусії в суспільстві, але воно дасть змогу скасувати всі існуючі раніше схеми, які давали змогу заробляти на різниці в ціні на паливо.

Раніше очільник уряду зазначав, що встановлення обґрунтованих тарифів і цін на енергоносії, особливо на газ, дасть змогу викорінити корупцію в енергетичній сфері. За словами Гройсмана, Україна взяла на себе зобов'язання забезпечити 100-відсоткову відповідність тарифів вартості енергоносіїв, а необґрунтовані тарифи – це поле для популізму й корупції. При цьому Гройсман наголосив, що виступає за прозорість формування тарифів і не допустить зловживань в ціноутворенні.

Питання формування тарифів є одним з найбільш дискусійних. Підвищення тарифів на комунальні послуги в Україні до ринкового рівня є одним з пунктів програми реформ, затвердженої ключовим кредитором України Міжнародним валютним фондом. Підвищення проходить поетапно з одночасною реалізацією програми надання субсидій для найбільш уразливих у фінансовому відношенні верств населення.