Уряд змінив норми споживання комунальних послуг для розрахунку субсидій

Кабінет міністрів змінив норми споживання комунальних послуг, які встановлюються державою для розрахунку розміру субсидій для населення. Відповідну постанову №409 уряд затвердив на засіданні в середу.

"З метою приведення стандартів споживання комунальних послуг до реальних обсягів споживання послуг, які ми два роки моніторили і вивчали, ми пропонуємо цю ініціативу", - сказав міністр соціальної політики Андрій Рева, представляючи цю постанову.

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Міністр відзначив, що застосовувати норми споживання, що встановлюються, почали в 2014 році, що дозволило полегшити громадянам одержання субсидій, оскільки їм не потрібно отримувати довідки про рівень споживання у постачальників комунальних послуг. Замість цього використовуються встановлені державою норми. Однак Рева зазначив, що з 2014 року рівень споживання змінився, і нинішні норми не відповідають сучасному рівню споживання, тому їх потрібно відкоригувати.

Довідка УНІАН. Постанова №409 встановлює соціальні нормативи користування житлово-комунальними послугами для громадян, які відповідно до законодавства мають субсидію на їх оплату. До них належать норми споживання газу, електричної або теплової енергії в розрахунку на 1 кв. м житла для централізованого та індивідуального опалення. Також йдеться про користування послугами з централізованого постачання холодної та гарячої води, а також водовідведення, для яких встановлюються норми обсягів на одну людину на місяць. Відповідні норми застосовуються для користування газом, електроенергією та для вивезення відходів.