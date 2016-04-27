Уряд змінив норми споживання комунальних послуг для розрахунку субсидій
Міністр соціальної політики зазначив, що нинішні норми не відповідають сучасному рівню споживання, тому їх потрібно відкоригувати.
Кабінет міністрів змінив норми споживання комунальних послуг, які встановлюються державою для розрахунку розміру субсидій для населення. Відповідну постанову №409 уряд затвердив на засіданні в середу.
"З метою приведення стандартів споживання комунальних послуг до реальних обсягів споживання послуг, які ми два роки моніторили і вивчали, ми пропонуємо цю ініціативу", - сказав міністр соціальної політики Андрій Рева, представляючи цю постанову.
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Міністр відзначив, що застосовувати норми споживання, що встановлюються, почали в 2014 році, що дозволило полегшити громадянам одержання субсидій, оскільки їм не потрібно отримувати довідки про рівень споживання у постачальників комунальних послуг. Замість цього використовуються встановлені державою норми. Однак Рева зазначив, що з 2014 року рівень споживання змінився, і нинішні норми не відповідають сучасному рівню споживання, тому їх потрібно відкоригувати.
Довідка УНІАН. Постанова №409 встановлює соціальні нормативи користування житлово-комунальними послугами для громадян, які відповідно до законодавства мають субсидію на їх оплату. До них належать норми споживання газу, електричної або теплової енергії в розрахунку на 1 кв. м житла для централізованого та індивідуального опалення. Також йдеться про користування послугами з централізованого постачання холодної та гарячої води, а також водовідведення, для яких встановлюються норми обсягів на одну людину на місяць. Відповідні норми застосовуються для користування газом, електроенергією та для вивезення відходів.