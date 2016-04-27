Кабміну складно контролювати використання субсидій теплокомуненерго: ціна питання 130 мільярдів

Україна в 2015 році витратила 153 млрд грн на так звані енергетичні субсидії, з яких лише 25 млрд грн були спрямовані на субсидування населення.

Про це повідомив міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко після засідання уряду в середу.

«Ми витратили 153 млрд грн на енергетичні субсидії, і тільки 25 млрд грн – це субсидії домогосподарствам», – сказав він.

За словами Зубка, основний обсяг субсидій було спрямовано теплогенеруючим підприємствам, та їх використання складно проконтролювати.

При цьому з 25 млрд грн, спрямованих на потреби населення, в 2015 році було використано лише 18 млрд грн.

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Як повідомляв УНІАН, за словами прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, половина вартості газу, який видобувається на території України, буде спрямовуватися до державного бюджету і використовуватися для фінансування субсидій.

За словами міністра фінансів Олександра Данилюка, обсяг субсидій населенню з оплати житлово-комунальних послуг в 2016 році становитиме 40,2 млрд грн.

Україна за роки незалежності витратила 50 млрд дол. на компенсацію різниці між ринковою ціною на газ та ціною його фактичної реалізації як населенню, так і підприємствам.