Після підвищення тарифів на газ субсидій потребуватимуть 8 мільйонів сімей

Кількість сімей, що потребуватимуть субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, зросте до 8 млн з 5,5 млн після встановлення з 1 травня поточного року єдиної ціни на газ для всіх категорій споживачів. Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики України.

«У зв'язку з підвищенням цін на природний газ та теплову енергію в опалювальному сезоні 2016/2017 рр. прогнозується збільшення кількості сімей, які звернуться за призначенням субсидії», - йдеться у повідомленні.

За орієнтовними розрахунками відомства, таких сімей в Україні може виявитися близько 8 млн, тоді як в опалювальний період 2015/2016 рр. субсидії отримували близько 5,5 млн сімей.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 27 квітня встановив єдину ціну на газ для населення з 1 травня на рівні 6879 грн за тисячу кубометрів, що відповідає ринковій ціні палива. Представляючи це рішення, перший віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів і міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик наголосили, що встановлення такої ціни поставить крапку у спекуляціях на газовому ринку країни.

Після підвищення ціни на газ для населення з 1 травня вартість теплової енергії для населення збільшується на 60% – до 1041 грн/Гкал з 652 грн/Гкал.

Одночасно Кабінет міністрів України додатково виділив 5,3 млрд грн на субсидії у поточному році, щоб покрити подорожчання газу для одержувачів субсидії у зв'язку з встановленням єдиної ціни. Таким чином, на субсидії в 2016 році буде виділено загалом понад 40 млрд грн. Цієї суми, як зазначають в уряді, вистачить для того, щоб покрити витрати на газ для малозабезпечених громадян України.

Як повідомила прес-служба віце-прем'єр-міністра Павла Розенка, 6 млн сімей, які вже отримують субсидії, переходу на єдину ціну на газ не відчують. І розмір платежів за газ залишиться тим самим. Держава сплачуватиме більшу частку, компенсуючи їм підвищення ціни. Всім, хто вже отримує субсидії, їх розмір буде перерахований з 1 травня поточного року автоматично.