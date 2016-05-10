Нові тарифи в Україні: з липня подорожчає гаряча вода, для киян - майже в два рази

В Україні з 1 липня подорожчає гаряча вода. Про це йдеться в постанові Національної комісії, яка здійснює держрегулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

Подорожчання викликане зміною тарифів на газ з 1 травня: для всіх абонентів встановили єдину ціну в 6879 грн за тисячу кубометрів.

Згідно з постановою, вартість 1 куб. м гарячої води буде залежати від підприємства, яке надає дані послуги, а також наявності рушникосушки в приміщенні.

У Києві вартість гарячої води підвищиться до 63-78 грн за кубометр, тоді як в даний час ціна даної послуги знаходиться в межах 37-41 грн за кубометр.

У столиці постачанням гарячої води займаються компанії «Київенерго» і «Євро-Реконструкція» (Дарницька ТЕЦ). Вартість послуг цих компаній відрізняється і також буде залежати від наявності або відсутності рушникосушки, яка підключена до труб з гарячою водою. Таким чином, вартість гарячої води від «Київенерго» з липня становитиме 77,67 грн за куб. м з рушникосушкою і 71,59 грн без неї. У постачальника «Євро-Реконструкція» тариф буде на рівні 67,95 грн з рушникосушкою і 62,68 грн без нього.

У Львові тарифи на гаряче водопостачання зростуть до 70-80 грн за один куб. м. Клієнти "Львівтеплоенерго" будуть платити 76,37 грн за наявності рушникосушки і 70,58 грн без нього. Для споживачів "Залізничтеплоенерго" тариф буде на рівні 79,60 грн (з рушникосушкою) і 73, 28 грн без неї.

В Одесі вартість гарячої води збільшитися до 72,67 грн за наявності рушникосушки та 67,9 грн без неї.

Як повідомляв УНІАН, Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, на тлі встановлення з 1 травня єдиної ціни на природний газ для населення у розмірі 6879 грн/тис. куб. м збільшила з 1 липня тарифи на централізоване теплопостачання та гарячу воду в Україні у середньому на 75-90%.

Під час прийняття рішення Кабміну щодо ціни на газ 27 квітня перший віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів і міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик відзначили, що встановлення такої ціни поставить крапку у спекуляціях на газовому ринку країни.

Очільник уряду Володимир Гройсман підкреслив, що дане рішення є непростим і викличе широкі дискусії в суспільстві, але воно дозволить скасувати всі існуючі раніше схеми, які дозволяли заробляти на різниці у ціні на паливо.

Президент України Петро Порошенко назвав це рішення Кабміну серйозним антикорупційним кроком.