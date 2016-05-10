У Нью-Йорку продається найдорожча квартира у світі за $250 мільйонів

Наразі розкішний пентхаус на Манхеттені знаходиться в стадії будівництва, але призначена на нього ціна вже побила світовий рекорд, повідомляє Ргіаn.ru з посиланням на Financial Review.

"Об'єкт являє собою чотириповерховий пентхаус площею 7 000 квадратних метрів. Серед його особливостей – підлоги з вапняку і захоплюючі дух види на Центральний парк Нью-Йорка. Величезну житлоплощу було утворено шляхом об'єднання дуплексу площею 3 000 квадратних метрів з двома меншими за розміром квартирами", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пентхаус буде оснащений ліфтами і величезними гардеробними кімнатами. За словами ріелтора, його компанія вже проводить переговори з кількома потенційними покупцями, яким не терпиться стати власниками нерухомості подібного епічного розмаху.

За повідомленнями ЗМІ, у придбанні зацікавлений у тому числі виходець з Катару, проте конкретні імена не називаються.

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"Попередній ціновий рекорд для квартири було встановлено п'ять років тому, коли український мільярдер Рінат Ахметов заплатив 247,8 мільйона доларів за пентхаус та апартаменти в One Hyde Park", - резюмує видання.