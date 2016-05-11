У Міноборони розповіли, як забезпечуватимуть військових житлом

У Міністерстві оборони України розробили проект концепції забезпечення житлом військовослужбовців, повідомив на брифінгу в Києві заступник міністра оборони України Ігор Долгов.

"Групою підкомітету реформ системи будівництва житла Міністерства оборони розроблено проект концепції реформування процедури забезпечення житлом військовослужбовців рядового і начальницького складу та членів їх сімей", - сказав Долгов.

За його словами, розроблений проект передбачає забезпечення житлом військовослужбовців шляхом будівництва відомством житла, так і реконструкції існуючих житлових фондів, придбання житла або виплати компенсації для отримання військовослужбовцями жилих приміщень.

Крім того, планується укладення інвестиційних договорів із забудовниками, а також залучення коштів для будівництва житла під гарантії держави. Передбачається і придбання житла за рахунок лізингу та участі військовослужбовців у державних програмах будівництва житла, отримання від місцевих органів влади житлових площ для військових за рахунок відрахувань на розвиток інфраструктури населених пунктів в розмірі 4% загальної кошторису вартості будівництва.

Як зазначив Боргів, розроблений проект концепції дозволить створити фонд службового житла у місцях дислокації військових підрозділів, забезпечити постійним житлом військовослужбовців та звільнених у запас, які перебувають на квартирному обліку, за рахунок виплати компенсацій для одержання жилих приміщень.

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Як зазначив представник Міноборони, після реформування системи надання службового житла головними напрямками забезпечення військовослужбовців квартирами для постійного проживання буде визначено, зокрема, введення накопичувально-іпотечної системи житлового забезпечення.