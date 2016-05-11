Українці все активніше беруть "теплі" кредити

Українці з 4 по 10 травня оформили 5222 кредити на енергоефективні заходи на загальну суму 83,9 млн грн, повідомила прес-служба Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження (Держенергоефективності).

У повідомленні відзначається, що в рамках програми із компенсації частини тіла кредиту українці минулого тижня оформили 185 позик на встановлення котлів, що працюють на альтернативних видах палива, на суму 3,1 млн грн. Більш як 5 тис. кредитів на суму 80,6 млн грн було одержано на енергоефективне обладнання і матеріали. Також 3 кредити на суму 190 тис. грн отримали об'єднання співвласників багатоквартирних будинків.

Як відзначила прес-служба, сім'ї, які отримують субсидії та які можуть розраховувати на повернення до 70% тіла кредиту за рахунок держбюджету, на сьогодні закупили енергоефективних матеріалів на суму 30,6 млн грн.

За тиждень з 25 квітня по 4 травня, було видано 3247 «теплих» кредитів для домогосподарств, а їх сума досягла 55,2 млн грн.

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Як повідомляв УНІАН, банки в квітні 2016 року видали населенню на енергоефективні заходи кредити на суму 212 млн грн, що в 20 разів більше, ніж роком раніше.

На початку квітня 2015 року уряд прийняв програму компенсації 20-40% вартості кредитів на заходи з підвищення енергоефективності. Бюджет програми становив 1,57 млрд грн. У лютому цього року Кабінет міністрів продовжив дію програми на 2016 рік, передбачивши на ці цілі 900 млн грн.

Механізм фінансування «теплих» кредитів передбачає відшкодування 20% суми кредиту (але не більш ніж 12 тис. грн) для громадян при заміні газових котлів, 30% суми кредиту (але не більш ніж 14 тис. грн) на енергоефективне обладнання і матеріали для фізичних осіб, 40% тіла кредиту (але не більш ніж 14 тис. грн у розрахунку на одну квартиру) на енергоефективне обладнання і матеріали для ОСББ та житлово-будівельних кооперативів. При цьому громадянам, які одержують субсидію, компенсується 70% суми кредиту.

Місцеві органи влади також підключаються до цієї програми і розробляють власні програми з відшкодування населенню частини тіла кредиту або відсотків на реалізацію енергоефективних заходів. Це дозволяє населенню брати участь відразу в кількох програмах енергоефективності. Так, в березні 2016 року такі програми прийняті в Закарпатській, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській, Херсонській, Черкаській і Чернівецькій областях. У квітні до програми підключилася Київська область, найближчим часом заплановано розгляд проектів таких програм у Харківській, Хмельницькій, Тернопільській та Полтавській областях.