Іноземні компанії у Великій Британії повинні будуть розкрити кінцевих власників

Про це йдеться в заяві, поширеній офісом прем'єр-міністра країни Девіда Кемерона, передає РБК.

Іноземні компанії володіють близько 100 000 об'єктів в Англії та Уельсі. Більш 44000 з них знаходяться в Лондоні, уточнюється в заяві офісу прем'єр-міністра.

Компаніям доведеться приєднатися до нового публічного реєстру інформації про бенефіціарів власності. Реєстр буде запущено наступного місяця, вона стане першою країною G20, яка піде на такий крок. Франція, Нідерланди, Нігерія, Афганістан також підуть за прикладом Великобританії і також створять власні реєстри. Австралія, Нова Зеландія, Йорданія, Індонезія, Ірландія і Грузія домовилися зробити перші кроки в напрямку створення аналогічних механізмів.

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«Новий реєстр для іноземних компаній буде означати, що корупціонери позбавляться можливостей для маневру, не зможуть відмивати і приховувати незаконні кошти через ринок нерухомості Лондона, і не отримають прибуток від наших державних коштів», — йдеться в заяві.

«Зло корупції проникає у всі куточки світу. Воно лежить в основі найбільш гострих проблем з якими ми стикаємося — економічної невизначеності, бідності, всюдисущої загрози радикалізації та екстремізму», — підкреслює офіс прем'єр-міністра Кемерона.

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У повідомленні також зазначається, що у Великій Британії буде створений перший в світі Міжнародний антикорупційний координаційний центр, розміщений у Лондоні. Сотрудничасть в ньому з Британією будуть США, Канада, Австралія, Нова Зеландія, Швейцарія та Інтерпол. Експерти, у тому числі з Національної агенції по злочинності, забезпечать міжнародну координацію та підтримку, щоб допомогти правоохоронним органам різних країн працювати разом над переслідуванням та покаранням корумпованих еліт і відновленням викрадених активів.

Раніше УНІАН повідомляв, що влада Великій Британії незабаром можуть змусити офшорні компанії, які купують нерухомість в країні, повідомляти імена справжніх власників. Зараз вони можуть придбати будь-який об'єкт на необмежену суму, не декларуючи, хто стоїть за угодою.