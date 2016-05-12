Половина газу в житловому секторі споживається неефективно - Зубко

Половина від обсягу спожитого природного газу у житловому секторі (17 млрд куб. м) споживається неефективно через відсутність заходів з модернізації старих індивідуальних і багатоквартирних будинків.

Про це повідомив журналістам віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко в ході II Форуму енергоефективного партнерства «Енергосервіс: інвестиції в енергоефективність бюджетної сфери та переваги для житлових будівель».

«На сьогодні фактично весь житловий сектор споживає 17 млрд куб. м газу. На індивідуальний тепловий сектор і багатоповерхівки припадає приблизно дві однакові цифри – по 7,5-8 млрд з кожного сектору. Ми вважаємо, що на сьогодні втрати становлять 50%», - сказав Зубко.

За його словами, за умови проведення енергоефективних заходів та термомодернізації будівель, побудованих до в 90-х роках, Україна через кілька років зможе скоротити споживання газу у житловому секторі до 12 млрд куб. м.

При цьому Зубко наголосив, що паралельно в країні необхідно активно оновлювати теплові мережі, оскільки втрати в них значно вищы, ніж дозволяється нормативно. Як приклад він навів Криворізьку теплоелектроцентраль, яка має втрати 47%.

«У нас реновації потребує близько 70% українських мереж», - наголосив віце-прем'єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України (Держенергоефективності) планує залучати інвестиції для щорічного збільшення на 3% кількості будинків з майже нульовим споживанням енергії.

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Для зниження споживання енергоресурсів у житловому секторі уряд працює над створенням в Україні спеціалізованого фонду енергоефективності з метою забезпечити стабільне фінансування проектів з тепломодернізації житлових будинків. Це дасть змогу протягом 3-5 років провести комплексне оновлення будівель, що призведе до щорічної економії на енергоресурсах близько 3 млрд дол.