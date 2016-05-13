Більшість українських сімей до кінця року матимуть право на субсидії - Мінсоцполітики

Кількість потребують субсидії українських домогосподарств зросте 2016 року на 50%, до 9 мільйонів сімей, в зв'язку з встановленням з 1 травня єдиної ціни на газ для всіх категорій споживачів, повідомив під час Години запитань до уряду в парламенті міністр соціальної політики Андрій Рева.

"При прийнятті рішень було враховано очікуване збільшення домогосподарств, які матимуть право на отримання субсидії до 8-9 мільйонів домогосподарств з майже 15 мільйонів домогосподарств, які сьогодні є в Україні", - сказав Рева. Сьогодні в Україні субсидії отримують близько 5,5 мільйона домогосподарств.

Міністр зазначив, що уряд вже вніс до парламенту законопроект про підвищення соціальних стандартів, в якому також запропоновано збільшити на 5,3 мільярда гривень фінансування програми житлових субсидій.

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Як повідомляв УНІАН, 1 травня 2016 року в Міністерстві соціальної політики повідомили, що кількість сімей, що потребують отримання субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, зросте до 8 мільйонів з 5,5 мільйона після встановлення з 1 травня єдиної ціни на газ для всіх категорій споживачів.

Кабінет міністрів України 27 квітня встановив єдину ціну на газ для всіх споживачів з 1 травня на рівні 6 879 гривень за тисячу кубометрів, що відповідає ринковій ціні палива. Представляючи це рішення, перший віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів та міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик наголосили, що встановлення такої ціни поставить крапку у спекуляціях на газовому ринку країни.

Після підвищення ціни на газ для населення з 1 травня вартість теплової енергії для населення збільшується на 60% – до 1041 гривня/Гкал з 652 гривні/Гкал.

Одночасно Кабінет міністрів України запропонував додатково виділити 5,3 мільярда гривень на субсидії у поточному році, щоб покрити подорожчання газу для одержувачів субсидії у зв'язку з встановленням єдиної ціни. Таким чином, на субсидії в 2016 році буде виділено в загальній складності понад 40 мільярдів гривень. Цієї суми, як зазначають в уряді, вистачить для того, щоб покрити витрати на газ для малозабезпечених громадян України.