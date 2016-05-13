В Україні до жовтня запустять єдину електронну систему розрахунку субсидій

Міністерство соціальної політики до 1 жовтня поточного року запустить у всіх органах соціального захисту єдину електронну систему для розрахунку субсидій, що істотно підвищить швидкість обробки звернень громадян, повідомив під час Години запитань до уряду в парламенті міністр соціальної політики Андрій Рева.

«Розробляється і буде впроваджено з 1 жовтня поточного року єдине уніфіковане програмне забезпечення для розрахунку субсидій, яке буде впроваджено в усіх органах соціального захисту населення до початку наступного опалювального сезону», - сказав Рева. Він зазначив, що це прискорить прийняття рішень про призначення субсидій громадянам.

Рева також зазначив, що для скорочення черг в органах соціального захисту уряд передбачив можливість подачі заяви на отримання субсидії і декларації в електронній формі. Також міністр нагадав, що громадянам, які вже отримують субсидії, вони будуть перераховані до нового опалювального сезону автоматично, тому подавати заяви заново не доведеться.

Глава Мінсоцполітики зазначив, що спільно зі Світовим банком планується реалізація пілотних проектів щодо створення офісів для надання населенню послуг у сфері соціального захисту за прикладом тих, які функціонують у Вінниці. За його словами, такий розвиток мережі сучасних центрів дасть змогу забезпечити прийом та розгляд заяв на отримання соціальної допомоги у встановлені законодавством терміни. Зокрема, Рева наголосив, що термін розгляду заяви для отримання житлових субсидій становить до 10 днів. «На жаль, ця норма в Україні сьогодні не виконується», - сказав міністр.

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Як повідомляв УНІАН, за прогнозами Мінсоцполітики, кількість українських домогосподарств, які потребують субсидії, зросте в 2016 році на 50%, до 9 млн сімей, у зв'язку з встановленням з 1 травня єдиної ціни на газ для всіх категорій споживачів.

Бюджетні видатки на надання пільг та субсидій за житлово-комунальні послуги в 2015 році було профінансовано на суму 17 млрд грн, або 3% від бюджету країни. В 2016 році, згідно з планом, вони становитимуть вже 35 млрд грн, або 5,5% від бюджету, а в 2017 році можуть сягнути 80 млрд грн, або 10% державного бюджету України.