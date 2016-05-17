Несинхронне підвищення тарифів на газ і гарячу воду коштуватиме підприємствам 420 мільйонів - НКРЭКУ

Підприємства теплокомуненерго, які здійснюють постачання гарячої води в українських населених пунктах, понесуть 420 мільйонів гривень збитку через те, що протягом травня-червня будуть надавати дану послугу за тарифом, до якого не включено нову вартість газу.

Про це в ході круглого столу повідомила директор департаменту з регулювання відносин у сфері теплопостачання Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, Світлана Чорних.

"Ми прорахували фактичні збитки - це близько 420 мільйонів гривень збитку... Це понад 55 компаній, у яких в літній час є гаряча вода", - сказала Чорних.

Вона уточнила, що це пов'язано з тим, що комісія прийняла рішення про підвищення тарифів на гарячу воду з 1 липня, тоді як підприємства ТКЕ вже з травня повинні будуть закуповувати газ для підігріву води в травні-червні за новою ціною - близько 6,7 тисячі гривень, при тому, що в тарифі включена вартість газу за вдвічі меншою ціною.

За її словами, підвищення тарифів на гарячу воду не сталося відразу в травні, щоб уникнути виникнення касових розривів.

Як зазначила Чорних, у разі прийняття протокольного рішення і при підтвердженні понесених збитків, комісія включить і компенсує ці збитки компаніям протягом наступних 12 місяців.

"Але тарифи будуть скориговані не пізніше ніж 1 січня 2017 року", - додала представник НКРЕКП.

Разом з тим, фінансовий директор енергокомпанії "Київенерго" Тетяна Грязнова повідомила, що через невідповідність тарифу на гарячу воду вартості природного газу компанія понесе 253 мільйони гривень збитку.

"Виключно для компанії "Київнерго" це означає збиток у розмірі 253 мільйони гривень за два місяці по гарячій воді", - сказала Вона.

"Компенсація з січня 2017 року звучить звичайно оптимістично, але за газ за новою ціною нам потрібно платити вже сьогодні", - зазначила фінансовий директор.

При цьому представник регулятора повідомила, що остаточне рішення про підвищення тарифів НКРЕКП прийме через 20 робочих днів з моменту слухань, які відбулися 5 травня і на яких цю інформацію було оприлюднено. У період 20 робочих днів комісія приймає пропозиції та зауваження з даного питання.

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Як повідомляв УНІАН, Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, на тлі встановлення з 1 травня єдиної ціни на природний газ для населення в 6 879 гривень/тисяча кубометрів збільшила з 1 липня тарифи на централізоване теплопостачання та гарячу воду в Україні в середньому на 75-90%.

Приміром, у зв'язку з встановленням в Україні єдиної ціни на природний газ для населення і підприємств теплокомуненерго вартість гарячої води у Києві з липня підвищиться до 63-78 гривень за кубометр, тоді як на даний час ціна даної послуги знаходиться в межах 37-41 гривню за кубометр.