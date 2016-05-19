Рада схвалила компенсацію з бюджету 50% вартості житла для учасників АТО

Комітет Верховної Ради з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства схвалив урядовий законопроект, який передбачає збільшення компенсації з держбюджету при купівлі житла учасниками антитерористичної операції до 50% з 30% його вартості.

Відповідний законопроект №4550 "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва" (щодо реалізації державних житлових програм)" було розглянуто профільним комітетом на засіданні 18 травня та рекомендовано до прийняття в цілому.

Законопроектом передбачається надання додаткових преференцій учасникам антитерористичної операції в рамках реалізації програми доступного житла та пільгового іпотечного кредитування.

Зокрема, загальний розмір державної підтримки за програмою доступного житла - 30% від вартості придбаного об'єкта - змінений залежно від категорії громадян, які мають право на отримання такої підтримки. Зокрема, розмір державної підтримки учасникам АТО при придбанні доступного житла пропонується збільшити до 50% від вартості житла.

Крім того, пропонується збільшити з 3% до 10% річних відсоткова ставка фінансування за кредитами на будівництво (придбання) доступного житла у разі надання кредитів за рахунок бюджетних коштів фінансовою установою - виконавцем державної цільової програми будівництва (придбання) доступного житла.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 16 лютого 2016 року вніс у Верховну Раду законопроект №4081 щодо збільшення державної компенсації до 50% вартості будівництва (придбання) житла або іпотечного житлового кредиту учасників антитерористичної операції.

Згідно з документом, таку компенсацію пропонується надавати військовослужбовцям (резервістам, військовозобов'язаним) та працівникам Збройних сил, Національної гвардії, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту, військовим військових прокуратур, поліцейським, особам рядового, начальницького складу, військовим працівникам Міністерства внутрішніх справ, Управління державної охорони, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної пенітенціарної служби, іншим створеним військовим формуванням, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в АТО.

Пізніше законопроект був відкликаний у зв'язку з формуванням нового уряду.