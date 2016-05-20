Сума призначених субсидій у січні-квітні зросла в 12 разів - Держстат

Жителям України в січні-квітні 2016 року були призначені субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму 2,1 мільярда гривень, що більш ніж у 12 разів перевищує аналогічний показник 2015 року, повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, із загальної суми в міській місцевості субсидії призначені на суму 1,1 мільярда гривень, у сільській – 917,2 мільйона гривень.

За інформацією Держстату, субсидії на оплату ЖКП у січні-квітні було призначено 1,7 мільйона сімей (включаючи звернулися за субсидіями у 2015 році, але отримали їх лише в 2016 році), що становило 104,8% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями. При цьому в міській місцевості субсидії було призначено 1,1 мільйона сімей, у сільській – 592,6 тисячі сімей. Порівняно з січнем-квітнем 2015 року кількість сімей, яким були призначені субсидії, збільшилась у 3,3 раза.

Середній розмір призначеної субсидії на одну сім'ю у квітні 2016 року порівняно з аналогічним періодом минулого року, збільшився в 2,5 рази – до 825,1 гривні.

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Як повідомляв УНІАН, жителям України у 2015 році були призначені субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму 2,4 мільярда гривень, що на 2 мільярди гривень, або у 6 разів більше, ніж у 2014 році.

У Міністерстві соціальної політики прогнозують, що кількість сімей, що потребують отримання субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, у 2016 році зросте до 8-9 мільйонів з 5,5 мільйона після встановлення з 1 травня єдиної ціни на газ для всіх категорій споживачів.