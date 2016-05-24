Росії прогнозують масштабний спад у будівельній галузі

У Росії зниження купівельної активності на ринку житлової нерухомості на тлі падіння доходів населення почало надавати негативний ефект на весь будівельний ринок країни. Рейтингове агентство будкомплексу (РАСК) прогнозує, що основні показники діяльності російських забудовників цього року скоротяться на 20-25%.

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Компанії стали менше інвестувати в основний капітал, гірше віддавати позикові кошти і частіше банкрутувати. Зупинити падіння ринку вийде, тільки якщо вдасться переконати росіян інвестувати накопичення у житло, пише «Коммерсантъ».

За даними Росстату, за підсумками першого кварталу поточного року введення житла скоротилося на 16% , обсяг виконаних робіт знизився на 1,6%.

При цьому зараз забудовники вводять в експлуатацію об'єкти, які почали будуватися в 2013-2014 роках, минулого ж року кількість нових об'єктів скоротилася на третину.

Нагадаємо, в Росії через кризу кількість забудовників-банкрутів зросла в п'ять разів.