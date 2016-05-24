Будівельні підприємства України збільшили обсяги робіт

Будівельні підприємства України в січні-квітні 2016 року збільшили обсяги робіт порівняно з аналогічним періодом минулого року на 8,5% – до 14,6 млрд грн, повідомила Державна служба статистики України.

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Зокрема, за даними Держстату, обсяги робіт з будівництва будівель за звітний період збільшилися на 6,9% – до 8 млрд грн. Роботи з будівництва житлових будинків збільшилися на 2,5%, до 4,5 млрд грн, обсяги робіт з будівництва нежитлових будівель - на 13,4%, до 3,5 млрд грн. Роботи з будівництва інженерних споруд збільшилися на 10,6% – до 6,6 млрд грн.

У Держстаті зазначають, що роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння у січні-квітні становили 84,8% від загального обсягу, у той час як роботи з капітального та поточного ремонту – 6,8% і 8,4% відповідно.

Дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

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Згідно з повідомленням, будівельні підприємства Києва за звітний період збільшили обсяги робіт на 0,6% – до 3,7 млрд грн, виконавши 25,2% від загального обсягу робіт в країні.

Як повідомляв УНІАН, будівельні підприємства України в 2015 році скоротили обсяги робіт порівняно з аналогічним періодом минулого року на 14,9% – до 55,9 млрд грн.

У 2014 році українські будівельні підприємства знизили обсяги робіт порівняно з 2013 роком на 21,7% – до 50,2 млрд грн.