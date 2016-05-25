Коболєв пропонує дозволити населенню монетизувати частину субсидій

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» пропонує дозволити населенню монетизувати частину субсидій на оплату послуг житлово-комунального господарства, повідомив на панельній дискусії щодо вдосконалення механізму отримання субсидій глава компанії Андрій Коболєв.

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За його словами, монетизація частини субсидій стимулюватиме населення впроваджувати енергоефективні технології, оскільки це буде компенсатором витрат на такі заходи.

«Ми вважаємо, що дозвіл використовувати надлишок коштів, зекономлених за рахунок зменшення споживання газу, стимулюватиме здійснювати заходи з енергоефективності», - сказав він.

Також Коболєв зазначив, що для економії газу та стимулювання здійснення заходів з енергоефективності необхідно виключити квітень з опалювального сезону.

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Як повідомляв УНІАН, віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко зазначив, що наприкінці наступного опалювального сезону може запрацювати система монетизації заощаджених споживачами субсидій.

У лютому 2016 року міністр соціальної політики Павло Розенко заявляв, що його відомство виступає за монетизацію коштів, які виділялися на субсидії і не були використані домогосподарствами завдяки теплій зимі. За оцінками Мінсоцполітики, на рахунках споживачів наприкінці опалювального сезону повинно залишитися близько 1-1,5 млрд грн невикористаних коштів.

При цьому міністр виступав за те, щоб ці кошти використовувалися лише на енергозбереження. За словами Розенка, саме це дасть змогу поступово знижувати споживання теплової і електричної енергії домогосподарствами, і держава зможе виділяти менше коштів на субсидії, оскільки кількість субсидіантів зменшуватиметься.